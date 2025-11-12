Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى ساماكو للسيارات في 3 مدن

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢١ مساءً
وظائف شاغرة لدى ساماكو للسيارات في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ساماكو للسيارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة ساماكو

وبيّنت شركة ساماكو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– تنفيذي/ مستشار مبيعات.

– رئيس فريق المبيعات.

– مستشار أول خدمة.

– فني ميكانيكي.

– بائع قطع غيار.

– سائق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساماكو، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

