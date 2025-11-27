Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات Icon وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ Icon العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 Icon إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة Icon ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف Icon 329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025 Icon منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ

وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ

وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة

وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة

– رئيس قسم البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

– خبير رئيسي الإدارة الفنية.

– مدير الكفاءة والرقمنة.

– رئيس قسم التكنولوجيا الثابتة.

– خبير رئيسي إدارة أداء تقنية المعلومات.

– خبير رئيسي البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

– خبير رئيسي الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية.

– خبير رئيسي تحسين الشبكات والخدمات.

– مدير الابتكار والتقنيات الناشئة.

– خبير رئيسي تصميم مزود خدمة الإنترنت.

– خبير رئيسي تصميم السحابة.

– خبير رئيسي هيكلية حلول التقنيات.

– رئيس قسم منصات الشركاء الخارجيين.

– مسؤول/ مالك المنتج الفني.

– خبير رئيسي تصميم خدمات التنقل.

– خبير رئيسي تخطيط خدمات التنقل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة جسارة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة جسارة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى كدانة للتنمية والتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى كدانة للتنمية والتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في وزارة الطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في وزارة الطاقة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة الفنار

حصاد اليوم