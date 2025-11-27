وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات وظائف هندسية شاغرة بـ شركة بترورابغ وظائف هندسية وإدارية شاغرة في هيئة سدايا وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للموانئ العُلا تستضيف السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة والتحمل 2026 إغلاق 783 ورشة مخالفة و530 مستودعًا في العاصمة المقدسة ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة الرياض تستضيف المؤتمر الدولي للتعليم والابتكار في المتاحف 329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025 منتخب البرتغال يتوج بكأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا
أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس قسم البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
– خبير رئيسي الإدارة الفنية.
– مدير الكفاءة والرقمنة.
– رئيس قسم التكنولوجيا الثابتة.
– خبير رئيسي إدارة أداء تقنية المعلومات.
– خبير رئيسي البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
– خبير رئيسي الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية.
– خبير رئيسي تحسين الشبكات والخدمات.
– مدير الابتكار والتقنيات الناشئة.
– خبير رئيسي تصميم مزود خدمة الإنترنت.
– خبير رئيسي تصميم السحابة.
– خبير رئيسي هيكلية حلول التقنيات.
– رئيس قسم منصات الشركاء الخارجيين.
– مسؤول/ مالك المنتج الفني.
– خبير رئيسي تصميم خدمات التنقل.
– خبير رئيسي تخطيط خدمات التنقل.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2025م
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)