وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

– خبير رئيسي الإدارة الفنية.

– مدير الكفاءة والرقمنة.

– رئيس قسم التكنولوجيا الثابتة.

– خبير رئيسي إدارة أداء تقنية المعلومات.

– خبير رئيسي البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

– خبير رئيسي الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية.

– خبير رئيسي تحسين الشبكات والخدمات.

– مدير الابتكار والتقنيات الناشئة.

– خبير رئيسي تصميم مزود خدمة الإنترنت.

– خبير رئيسي تصميم السحابة.

– خبير رئيسي هيكلية حلول التقنيات.

– رئيس قسم منصات الشركاء الخارجيين.

– مسؤول/ مالك المنتج الفني.

– خبير رئيسي تصميم خدمات التنقل.

– خبير رئيسي تخطيط خدمات التنقل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 نوفمبر 2025م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)