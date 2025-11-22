Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية

السبت ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر الدولية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدد من المشاريع السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير المالية.

– مدير أول العلامة التجارية والتسويق.

– مدير أول الشبكات الصغيرة وتخزين البطاريات.

– مساعد مدير شبكات توزيع المرافق.

– منسق الاستقبال والتجزئة.

– أخصائي جدولة صيانة الأسطول.

– مدرب غوص وغطس.

– مدرب الدراجات الجبلية.

– مدير أول الرياضات المائية.

– مساعد تنفيذي.

– مدير عمليات الاستقبال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

