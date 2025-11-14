Icon

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول ضمان الجودة.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.

– مصمم جرافيك.

– مهندس معماري رئيسي.

– مدير امتثال تقنية المعلومات.

– مشرف عمال معدات الكهرباء.

– أخصائي مبيعات المشاريع.

– مدير مبيعات الفروع/ الجملة.

– مصمم نماذج.

– مهندس تخطيط مشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

