وظائف شاغرة لدى شركة جسارة

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
وظائف شاغرة لدى شركة جسارة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساح مواقع.

– مهندس مدني.

– مساح أول كميات.

– أخصائي نظم معلومات إدارة المشاريع.

– مهندس أول المناظر الطبيعية.

– مهندس أول ميكانيكي.

– مدير أول مراقبة المشاريع.

– مدير نظم معلومات إدارة المشاريع.

– مدير مراقبة المشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

