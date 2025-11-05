وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 5 مدن

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من جدة، والرياض، وجازان، وأبها، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس التدقيق والحوكمة.

– مستشار الرعاية الاجتماعية.

– مسؤول أمن مرافق الموانئ.

– منسق الخدمات اللوجستية.

– أخصائي أنظمة النقل الذكية.

– مدير عمليات مراجعة التصميم.

– أخصائي أول أرصفة طرق.

– مهندس عمليات وأنظمة المرور.

– مدير أول التخطيط/ مركز البيانات.

– مدير مراقبة المشروع.

– مهندس مشرف/ مدني.

– مدير مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)