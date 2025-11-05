وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 5 مدن

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من جدة، والرياض، وجازان، وأبها، وينبع.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس التدقيق والحوكمة.
– مستشار الرعاية الاجتماعية.
– مسؤول أمن مرافق الموانئ.
– منسق الخدمات اللوجستية.
– أخصائي أنظمة النقل الذكية.
– مدير عمليات مراجعة التصميم.
– أخصائي أول أرصفة طرق.
– مهندس عمليات وأنظمة المرور.
– مدير أول التخطيط/ مركز البيانات.
– مدير مراقبة المشروع.
– مهندس مشرف/ مدني.
– مدير مشروع.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 نوفمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)