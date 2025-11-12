Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في فروع شركة نابكو

وظائف شاغرة في فروع شركة نابكو

وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن

وظائف شاغرة بشركة المراعي في 6 مدن

– مهندس صيانة المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).

– مهندس صيانة كهربائية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم في 3...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ شركة الفنار

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة نابكو
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة نابكو

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى ساماكو للسيارات في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى ساماكو للسيارات في 3...

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي

حصاد اليوم