وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة صدارة

وأبرزت شركة صدارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس صيانة المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية).

– مهندس صيانة كهربائية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

أوضحت شركة صدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)