وظائف شاغرة لدى فروع الخطوط القطرية

أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، ومطار البحر الأحمر.

تفاصيل وظائف الخطوط القطرية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مناوب خدمات المطار (الرياض).

– وكيل أول خدمات مطارات (الرياض).

– موظف مناوب خدمات المطار (الرياض).

– وكيل أول خدمات المطارات (جدة).

– موظف مناوب خدمات المطار (جدة).

– مشرف مناوب خدمات المطار (مطار البحر الأحمر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)