وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى فروع وزارة الطاقة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في كل من الرياض، والباحة.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت الوزارة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل عمليات ضمان الجودة.

– مشرف فريق (عدد 3 وظائف).

– أخصائي أول استشارات.

– مدير إدارة الدعم والتواصل لهيكلة قطاع الكهرباء.

– خبير أول التخصيص لقطاع البتروكيماويات ومصافي التكرير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الوزارة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

