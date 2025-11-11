Icon

وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم في 3 مدن

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٧ صباحاً
وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم في 3 مدن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير حسابات رئيسي.

– مهندس أنظمة الجهد المنخفض.

– مدير الحسابات.

– مدير إدارة محفظة الحسابات.

– مدير متجر.

– مدير ورشة الإصلاحات الذكية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

