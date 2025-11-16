Icon

وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣١ مساءً
وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، الهندسة الصناعية).

– مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

