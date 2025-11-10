وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة PARSONS

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من تبوك، ومشروع القدية، والرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مراقبة المشاريع.

– رئيس تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات الرقمية.

– مدير المشتريات.

– مهندس معماري.

– مهندس أول تخطيط.

– مدير مراقبة المشاريع.

– مهندس أول المناظر الطبيعية.

– مهندس مدني مساعد.

– مدير منشأة.

– مدير أول المرافق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)