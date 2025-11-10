Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة ساتورب

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٣ مساءً
وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة ساتورب

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس معدات دوارة.

– فنس أنشطة التحليلات والقياس.

– مهندس التحليلات.

– فني معمل.

– مشرف مراقبة العمليات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 نوفمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

