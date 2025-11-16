ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- رسالة خطية من فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، معالي رئيس المكتب الرئاسي الكوري المبعوث الخاص لفخامة رئيس جمهورية كوريا كانغ هون سيك.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.