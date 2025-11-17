ولي العهد يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، واستجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية / دونالد ترمب، فقد غادر سموه -بحفظ الله ورعايته- اليوم الاثنين 26 / 5 / 1447هـ الموافق 17 / 11 / 2025م، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة عمل رسمية يلتقي خلالها بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية / دونالد ترمب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته.