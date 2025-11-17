Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٨ مساءً
ولي العهد يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، واستجابة للدعوة المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- من فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية / دونالد ترمب، فقد غادر سموه -بحفظ الله ورعايته- اليوم الاثنين 26 / 5 / 1447هـ الموافق 17 / 11 / 2025م، متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة عمل رسمية يلتقي خلالها بفخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية / دونالد ترمب، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق في وفاة شقيقه

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق في وفاة شقيقه

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحت رعاية ولي العهد.. سدايا تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي سبتمبر 2026م بالرياض
السعودية اليوم

تحت رعاية ولي العهد.. سدايا تنظم القمة...

السعودية اليوم
برعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال النسخة الأولى من منتدى TOURISE في الرياض
السعودية اليوم

برعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال النسخة الأولى...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي...

السعودية اليوم
حرم ولي العهد تتبرع لصندوق دعم الأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول بعشرة ملايين ريال
أخبار رئيسية

حرم ولي العهد تتبرع لصندوق دعم الأطفال...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا
السعودية اليوم

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق في وفاة شقيقه
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق...

السعودية اليوم