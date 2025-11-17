Icon

100 قتيل في انهيار منجم ذهب جنوب الكونغو

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
100 قتيل في انهيار منجم ذهب جنوب الكونغو
المواطن - فريق التحرير

لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم إثر انهيار أرضي ضرب منجم الذهب “مولوندو لوالابا” قرب مدينة كولويزي في جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية, ووقعت الكارثة ظهر الجمعة، بينما تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث وسط مخاوف من وجود مزيد من الضحايا تحت الركام.

وتشهد المنطقة الجنوبية الغنية بالمعادن تدفقًا كبيرًا للعمال، بينهم بالغون وأطفال، إلى المناجم العشوائية التي تتميز بظروف عمل خطرة وتعرض مباشر لمواد سامة، ما يجعل هذه الحوادث مأساة متكررة في البلاد.

