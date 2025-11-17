100 قتيل في انهيار منجم ذهب جنوب الكونغو

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم إثر انهيار أرضي ضرب منجم الذهب “مولوندو لوالابا” قرب مدينة كولويزي في جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية, ووقعت الكارثة ظهر الجمعة، بينما تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث وسط مخاوف من وجود مزيد من الضحايا تحت الركام.
وتشهد المنطقة الجنوبية الغنية بالمعادن تدفقًا كبيرًا للعمال، بينهم بالغون وأطفال، إلى المناجم العشوائية التي تتميز بظروف عمل خطرة وتعرض مباشر لمواد سامة، ما يجعل هذه الحوادث مأساة متكررة في البلاد.