100 قتيل في انهيار منجم ذهب جنوب الكونغو

لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم إثر انهيار أرضي ضرب منجم الذهب “مولوندو لوالابا” قرب مدينة كولويزي في جنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية, ووقعت الكارثة ظهر الجمعة، بينما تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث وسط مخاوف من وجود مزيد من الضحايا تحت الركام.

وتشهد المنطقة الجنوبية الغنية بالمعادن تدفقًا كبيرًا للعمال، بينهم بالغون وأطفال، إلى المناجم العشوائية التي تتميز بظروف عمل خطرة وتعرض مباشر لمواد سامة، ما يجعل هذه الحوادث مأساة متكررة في البلاد.