329 صقرًا للمُلّاك تخوض منافسات اليوم الخامس في كأس نادي الصقور 2025

نظّم كأس الصقور 2025، اليوم، ستة أشواط لفئة المُلّاك المحليين ضمن مسابقة الملواح، التي تُقام في محافظة الخبر قرب شاطئ نصف القمر، بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، شارك فيها أكثر من 329 صقرًا.

وتنافس الصقّارون على جوائز إجمالية تتجاوز عشرة ملايين ريال تُوزَّع على المراكز العشرة الأولى من أشواط المسابقة البالغة 48 شوطًا، لفئات الهواة والمحترفين والمُلّاك والنخبة.

وبدأت أشواط اليوم الخامس، بشوط شاهين فرخ للمُلّاك, فاز بالمركز الأول الصقّار حمد بن محسن بن حمد المري بصقره (66) قاطعًا مسافة ميدان الملواح بزمن 14,400 ثانية، فيما فاز بشوط شاهين قرناس للمُلّاك الصقّار سعد بن إبراهيم عبدالله البوعينين بصقره (غارة) بزمن قدره 14,169 ثانية.



وفي شوط جير شاهين فرخ للمُلّاك، حصد المركز الأول الصقّار سالم بن فلاح سالم الهاجري بصقره (74) بزمن قدره 14,256 ثانية، وفي شوط جير شاهين قرناس للمُلّاك، تصدّر الشوط الصقّار سعود بن راشد بن عبدالعزيز الدعيج بصقره (صن) بزمن 13,721 ثانية.

أما شوط جير تبع فرخ للمُلّاك، ففاز بمركزه الأول الصقّار عادل بن صالح بن خليفة العريفج بصقره (T62) بزمن قدره 14,549 ثانية، في حين تربع على صدارة شوط جير تبع قرناس للمُلّاك الصقّار سلطان بن محمد بن بدر الشمري بصقره (كفو) بزمن 13,853 ثانية.

يشار إلى أن فعاليات الكأس تستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وتُصاحبها فعاليات متنوعة تُقام خلال الفترة المسائية في مركز الظهران إكسبو، تشمل ميدانًا للرماية، ومتحف شلايل، ومنطقة صقار المستقبل المخصصة للأطفال، وجناح أسلحة الصيد الذي يُقام للمرة الأولى خارج مدينة الرياض، ومنطقة للتراث والحرف اليدوية، وعروضًا أدائية تراثية، وغيرها من الفعاليات والتجارب الثرية.