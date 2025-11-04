Icon

4 تنبيهات مهمة من المرور لضمان سلامة عبور المشاة

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ مساءً
4 تنبيهات مهمة من المرور لضمان سلامة عبور المشاة
المواطن - فريق التحرير

أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، عدة تنبيهات بشأن سلامة عبور المشاة.

ضمان سلامة عبور المشاة

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أنه لا يجب عبور الطريق السريع، وانتظار إشارة المشاة، والعبور من الأماكن المخصصة، والتأكد من خلو الطريق.

يأتي ذلك في سياق الإجراءات التوعوية التي تباشرها الإدارة حيث نبهت في وقت سابق إلى أهمية الفحص الفني الدوري كخطوة أساسية للتأكد من صلاحية المركبة.

