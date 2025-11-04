4 تنبيهات مهمة من المرور لضمان سلامة عبور المشاة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، عدة تنبيهات بشأن سلامة عبور المشاة.
وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أنه لا يجب عبور الطريق السريع، وانتظار إشارة المشاة، والعبور من الأماكن المخصصة، والتأكد من خلو الطريق.
يأتي ذلك في سياق الإجراءات التوعوية التي تباشرها الإدارة حيث نبهت في وقت سابق إلى أهمية الفحص الفني الدوري كخطوة أساسية للتأكد من صلاحية المركبة.
