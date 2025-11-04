4 خطوات لغذاء صحي وآمن

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
وجه مستشفى أجياد الطوارئ 4 نصائح مهمة للحصول على غذاء آمن، مشدداً على أهمية تنظيف اليد والأسطح الملامسة للأغذية.
وأوضح مستشفى أجياد الطوارئ، في إنفوجراف عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن خطوات الغذاء الآمن تتمثل فيما يلي:
– تنظيف اليدين والأسطح الملامسة للغذاء.
– طبخ الأغذية حتى الوصول إلى درجة الحرارة الداخلية المناسبة.
– فصل اللحوم النية عن الأغذية الجاهزة للأكل.
– تجميد الأغذية في الثلاجة مباشرة حتى لا ترتفع درجة حرارتها.
#توعية_صحية#لتبقى_مكة_بصحة pic.twitter.com/v9wCb9qkdr
— مستشفى أجياد الطوارئ (@ajyad_hospital_) November 2, 2025