4 خطوات لغذاء صحي وآمن

وجه مستشفى أجياد الطوارئ 4 نصائح مهمة للحصول على غذاء آمن، مشدداً على أهمية تنظيف اليد والأسطح الملامسة للأغذية.

وأوضح مستشفى أجياد الطوارئ، في إنفوجراف عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن خطوات الغذاء الآمن تتمثل فيما يلي:

4 خطوات لغذاء آمن

– تنظيف اليدين والأسطح الملامسة للغذاء.

– طبخ الأغذية حتى الوصول إلى درجة الحرارة الداخلية المناسبة.

– فصل اللحوم النية عن الأغذية الجاهزة للأكل.

– تجميد الأغذية في الثلاجة مباشرة حتى لا ترتفع درجة حرارتها.