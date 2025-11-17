50 يومًا على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026 في السعودية

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
تتواصل التحضيرات في مدينتي الرياض وجدة لاستضافة النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت (23) عامًا “2026 السعودية”، مع تبقي (50) يومًا على انطلاق المنافسات المقررة خلال الفترة من (6 إلى 24) يناير المقبل، بمشاركة (16) منتخبًا من مختلف دول القارة.
وفي الرياض، ستُقام مباريات دور المجموعات على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية وملعب نادي الشباب، حيث سيستضيف ملعب نادي الشباب (6) مباريات، فيما تُقام (6) مباريات أخرى على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وسط استمرار تجهيز مرافق الاستقبال وغرف المنتخبات ومناطق الإعلاميين؛ لضمان جاهزية المنشآت قبل انطلاق المنافسات.
وفي جدة، تستكمل مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية استعداداتها لاستضافة (10) مباريات، من بينها المباراتان الافتتاحية والنهائية، بينما يحتضن الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية (10) مواجهات، تشمل مباريات نصف النهائي وتحديد المركز الثالث.
وتستكمل اللجنة المحلية المنظمة والجهات المختصة ترتيبات النقل، وتسهيلات دخول المنتخبات، وبرامج التدريب، إلى جانب متابعة الأنظمة التشغيلية من قبل الفرق الفنية والتقنية وفق الجدول الزمني المعتمد.
وتُعد البطولة إحدى المحطات الرياضية الرئيسة التي تستضيفها المملكة استعدادًا لكأس آسيا 2027 السعودية، بما يعكس جاهزيتها وقدرتها المتنامية على تنظيم الأحداث القارية والدولية وفق أعلى المعايير العالمية.