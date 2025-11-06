Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

القهوة سريعة التحضير خطر على الصحة

الجمعة ٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٥ صباحاً
القهوة سريعة التحضير خطر على الصحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهرت الأبحاث والدراسات الحديثة، وجود صلة بين شرب القهوة سريعة التحضير والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو سبب رئيسي لفقدان البصر بعد سن الـ 50.

وفي دراسة أجريت على أكثر من نصف مليون شخص، وجد علماء من جامعة هوبي للطب في الصين صلة بين تناول القهوة سريعة التحضير وخطر الإصابة بالتنكس البقعي الجاف المرتبط بالعمر – وهو أحد أشكال هذا المرض الذي يُسبب فقدان البصر.

قد يهمّك أيضاً
القهوة أم الشاي.. أيّهما أفضل لصحتك؟

القهوة أم الشاي.. أيّهما أفضل لصحتك؟

5 مكملات غذائية لا تتناسب مع القهوة

5 مكملات غذائية لا تتناسب مع القهوة

وبحسب صحيفة “ذا صن”، وجدت الدراسة أنه عندما يشرب الأشخاص الذين يحملون الجينات التي تزيد خطر الإصابة بهذه الحالة أكثر من متوسط ​​استهلاك القهوة سريعة التحضير (فنجانين يومياً)، يزداد خطر إصابتهم به بشكل أكبر.

وقال الباحث سيوي ليو، من قسم طب العيون في مستشفى شيان تايهي بجامعة هوبي الطبية: “كشفت نتائجنا عن وجود علاقة وراثية بين استهلاك القهوة سريعة التحضير والضمور البقعي الجاف المرتبط بالعمر”.

وأدت زيادة استهلاك القهوة سريعة التحضير من كوبين إلى 4 أكواب إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض بنحو 7 أضعاف.

ووجّه الباحثون تحذيراً للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهذه الحالة، التي وصفوها بأنها “أحد الأسباب الرئيسية للعمى غير القابل للشفاء”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القهوة أم الشاي.. أيّهما أفضل لصحتك؟
حصاد اليوم

القهوة أم الشاي.. أيّهما أفضل لصحتك؟

حصاد اليوم