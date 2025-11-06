القهوة سريعة التحضير خطر على الصحة

أظهرت الأبحاث والدراسات الحديثة، وجود صلة بين شرب القهوة سريعة التحضير والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، وهو سبب رئيسي لفقدان البصر بعد سن الـ 50.

وفي دراسة أجريت على أكثر من نصف مليون شخص، وجد علماء من جامعة هوبي للطب في الصين صلة بين تناول القهوة سريعة التحضير وخطر الإصابة بالتنكس البقعي الجاف المرتبط بالعمر – وهو أحد أشكال هذا المرض الذي يُسبب فقدان البصر.

وبحسب صحيفة “ذا صن”، وجدت الدراسة أنه عندما يشرب الأشخاص الذين يحملون الجينات التي تزيد خطر الإصابة بهذه الحالة أكثر من متوسط ​​استهلاك القهوة سريعة التحضير (فنجانين يومياً)، يزداد خطر إصابتهم به بشكل أكبر.

وقال الباحث سيوي ليو، من قسم طب العيون في مستشفى شيان تايهي بجامعة هوبي الطبية: “كشفت نتائجنا عن وجود علاقة وراثية بين استهلاك القهوة سريعة التحضير والضمور البقعي الجاف المرتبط بالعمر”.

وأدت زيادة استهلاك القهوة سريعة التحضير من كوبين إلى 4 أكواب إلى زيادة خطر الإصابة بالمرض بنحو 7 أضعاف.

ووجّه الباحثون تحذيراً للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهذه الحالة، التي وصفوها بأنها “أحد الأسباب الرئيسية للعمى غير القابل للشفاء”.