حصاد اليوم
صحة وطب‎

6 أضرار صحية يسببها النوم لأقل من 6 ساعات

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤١ صباحاً
6 أضرار صحية يسببها النوم لأقل من 6 ساعات
المواطن - فريق التحرير

يحذر الخبراء والأطباء من خطورة عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم خلال ساعات الليل.

وفي هذا السياق، حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين بكلية الطب، د. خالد النمر، من 6 أضرار صحية يسببها النوم لأقل من 6 ساعات ليلا.

أضرار قلة النوم

وأوضح النمر عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أن هذه الأضرار تشمل:

1 – ارتفاع الضغط.

2 – تعكير المزاج.

3 – ضعف التركيز وقلة الإنتاجية بالعمل.

4 – خفقان القلب.

5 – زيادة حوادث الطرق.

6 – على المدى البعيد يُسبب جلطات القلب.

