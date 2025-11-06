أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
يحذر الخبراء والأطباء من خطورة عدم الحصول على قدر كافٍ من النوم خلال ساعات الليل.
وفي هذا السياق، حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين بكلية الطب، د. خالد النمر، من 6 أضرار صحية يسببها النوم لأقل من 6 ساعات ليلا.
وأوضح النمر عبر حسابه الرسمي في منصة إكس أن هذه الأضرار تشمل:
1 – ارتفاع الضغط.
2 – تعكير المزاج.
3 – ضعف التركيز وقلة الإنتاجية بالعمل.
4 – خفقان القلب.
5 – زيادة حوادث الطرق.
6 – على المدى البعيد يُسبب جلطات القلب.