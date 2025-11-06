6 مراحل.. بدء عملية فصل التوأم السيامي الجامايكي أزاريا وأزورا

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
بدأت اليوم في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي الجامايكي “أزاريا وأزورا”، بقيادة الفريق الطبي والجراحي السعودي المتخصص في فصل التوائم السيامية، برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على الجراحة الدكتور عبدالله الربيعة.
وقال رئيس الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية د. عبد الله الربيعة، إن عملية فصل التوأم السيامي الجامايكي أزاريا وأزورا تجري عبر 6 مراحل وتستغرق 9 ساعات.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن الفريق الطبي قد أجرى على التوأم الكثير من الفحوصات منذ قدومهم إلى المملكة في نهاية شهر يوليو الماضي، مشيرًا إلى وجود اشتراك في أسفل الصدر والبطن والكبد وأغشية القلب والأمعاء، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر وجود عيوب في قلب أزورا يجعل نسبة ضخ القلب فقط 20% من المطلوب ما يشكل خطرا على حياتها.