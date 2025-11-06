Icon

6 مراحل.. بدء عملية فصل التوأم السيامي الجامايكي أزاريا وأزورا

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

بدأت اليوم في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية المرحلة الأولى من عملية فصل التوأم السيامي الجامايكي “أزاريا وأزورا”، بقيادة الفريق الطبي والجراحي السعودي المتخصص في فصل التوائم السيامية، برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على الجراحة الدكتور عبدالله الربيعة.

وقال رئيس الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية د. عبد الله الربيعة، إن عملية فصل التوأم السيامي الجامايكي أزاريا وأزورا تجري عبر 6 مراحل وتستغرق 9 ساعات.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة الإخبارية أن الفريق الطبي قد أجرى على التوأم الكثير من الفحوصات منذ قدومهم إلى المملكة في نهاية شهر يوليو الماضي، مشيرًا إلى وجود اشتراك في أسفل الصدر والبطن والكبد وأغشية القلب والأمعاء، لافتًا إلى أن التحدي الأكبر وجود عيوب في قلب أزورا يجعل نسبة ضخ القلب فقط 20% من المطلوب ما يشكل خطرا على حياتها.

