85% من البنية التحتية في قطاع غزة مدمرة

أكد المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا أمس، أن قطاع غزة تعرض لدمار واسع وغير مسبوق جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر 2023, مشير إلى أن نحو (85%) من البنية التحتية تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضح أن الأضرار طالت مختلف القطاعات الحيوية, لافتًا الانتباه إلى أن كميات الركام من القصف “تجاوزت 70 مليون طن, وهو رقم يفوق قدرة التعامل معه, خاصة بعد تدمير 134 آلية من أسطول البلدية, ولا تمتلك غزة حاليَا سوى جرافة واحدة.

وحذر مهنا من كارثة بيئية وصحية متفاقمة نتيجة تراكم أكثر من 260 ألف طن من النفايات في الشوارع, بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم البلدية إلى مكب الرئيسي شرق غزة، مؤكدًا أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم الأزمة الإنسانية والخدماتية في المدينة ويحرمها من الوقود ومواد البناء اللازمة لإعادة عمليات الإعمار.