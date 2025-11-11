85% من البنية التحتية في قطاع غزة مدمرة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أكد المتحدث باسم بلدية غزة حسني مهنا أمس، أن قطاع غزة تعرض لدمار واسع وغير مسبوق جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر 2023, مشير إلى أن نحو (85%) من البنية التحتية تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح أن الأضرار طالت مختلف القطاعات الحيوية, لافتًا الانتباه إلى أن كميات الركام من القصف “تجاوزت 70 مليون طن, وهو رقم يفوق قدرة التعامل معه, خاصة بعد تدمير 134 آلية من أسطول البلدية, ولا تمتلك غزة حاليَا سوى جرافة واحدة.
وحذر مهنا من كارثة بيئية وصحية متفاقمة نتيجة تراكم أكثر من 260 ألف طن من النفايات في الشوارع, بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم البلدية إلى مكب الرئيسي شرق غزة، مؤكدًا أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم الأزمة الإنسانية والخدماتية في المدينة ويحرمها من الوقود ومواد البناء اللازمة لإعادة عمليات الإعمار.