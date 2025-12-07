أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشمالية السديس: التطوع مظهر من مظاهر التكافل وقيمة راسخة في الدين ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز استبدال الصمام الأورطي دون جراحة ينقذ حياة تسعينية بمدينة الملك عبدالله لقاء تعريفي بمؤتمر أبشر 2025 يجمع الإعلاميين والمهتمين بالتقنية في قبة وزارة الداخلية هيئة مجلس الشورى تحيل 18 موضوعًا إلى جدول أعمال جلساتها المقبلة “موانئ” تضيف خدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام مساعد مدرب المنتخب السعودي: مواجهة المغرب تنافسية ونسعى لنتيجة إيجابية بدعم من السعودية.. “التحالف الإسلامي” يطلق برنامج الاستخبارات التكتيكية بالرياض عسير: فرع هيئة الصحفيين يعقد اجتماعه السنوي الأول .. مساء اليوم
كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام (2024) في منطقة الحدود الشمالية.
وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة ومخالفة الأفضلية والانحراف المفاجئ، من أبرز مسببات الحوادث المرورية بمنطقة الحدود الشمالية.
ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.