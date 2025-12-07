Icon

أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشمالية

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٣ مساءً
أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشمالية
المواطن - واس

كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام (2024) في منطقة الحدود الشمالية.

وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة ومخالفة الأفضلية والانحراف المفاجئ، من أبرز مسببات الحوادث المرورية بمنطقة الحدود الشمالية.

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.

