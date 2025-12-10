أداة جديدة.. إنستغرام يمنح المستخدمين سيطرة على خوارزمية الريلز

أعلن “إنستغرام”، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أداة ثورية تمنح المستخدمين قدرة أكبر على فهم خوارزمية المنصة والتحكم بها، بدءاً من محتوى “ريلز”.

الأداة الجديدة، التي تحمل اسم “Your Algorithm”، تتيح للمستخدم معرفة الموضوعات التي يعتمد عليها “إنستغرام” لتحديد ما يظهر له، مع إمكانية تعديلها بما يتناسب مع اهتماماته.

عند مشاهدة أي مقطع “ريلز”، سيلاحظ المستخدم ظهور أيقونة صغيرة في الزاوية العليا اليمنى على شكل خطين يعلوهما قلوب.

أداة وميزة جديدة

الضغط عليها يفتح صفحة “Your Algorithm”، حيث تعرض “إنستغرام” قائمة بالموضوعات التي تعتقد أنها تهم المستخدم، بناءً على تفاعلاته وسلوكه داخل التطبيق، وبمعالجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

على سبيل المثال، قد تظهر عبارة مثل: “مؤخراً، أظهرت اهتماماً بالإبداع، ورياضات الحماس، وتحفيز اللياقة البدنية، والتزلج بالسكيت.”

ويمكن للمستخدم مشاركة هذا الملخص عبر “ستوري” كنوع من إبراز اهتماماته، بأسلوب يشبه مشاركة نتائج “Spotify Wrapped”.

وأسفل هذا الملخص، تظهر قائمة مفصلة بالموضوعات التي يعتقد التطبيق أنها تجذب اهتمام المستخدم.

ويمكنه اختيار ما يريد رؤيته أكثر أو أقل، ليُعاد ضبط التوصيات وفقاً للخيارات الجديدة.

كما يمكنه كتابة أي موضوع غير موجود في القائمة لإضافته يدوياً.

مقارنة مع “تيك توك”

خطوة “إنستغرام” تأتي بعد إطلاق “تيك توك” ميزته “Manage Topics” العام الماضي، والتي تمنح المستخدمين هامشاً أكبر لتحديد ما يظهر في صفحة “For You”.

ولكن بينما يكتفي “تيك توك” بعرض مجموعة محدودة من الموضوعات العامة، يقدم “إنستغرام” قائمة أكثر تخصيصاً ودقة، مع إمكانية إضافة موضوعات جديدة بالكامل.

بدأت الميزة بالظهور لمستخدمي “إنستغرام” في الولايات المتحدة اعتباراً من الأربعاء، على أن تتوفر عالمياً قريباً باللغة الإنجليزية.

وتقول المنصة إنها ستوسع الأداة لاحقاً لتشمل تبويب “Explore” ومناطق أخرى داخل التطبيق.