Icon

المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon الرئاسة الفلسطينية تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك المغرب في ضحايا انهيار المبنيين Icon أداة جديدة.. إنستغرام يمنح المستخدمين سيطرة على خوارزمية الريلز Icon النصر يهزم الوحدة الإماراتي وديًا Icon الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.25% Icon واشنطن: دمج قسد بالجيش السوري يعزز الأمن ونسعى لتعزيز التعاون مع دمشق Icon فيصل بن فرحان يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة Icon أمطار الخير تُنعش محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية Icon الهيئة السعودية للمياه تعلن فوز 13 فريقًا في “مياهثون 2025” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
يتيح للمستخدمين معرفة ما يظهر له وتعديل اهتماماته

أداة جديدة.. إنستغرام يمنح المستخدمين سيطرة على خوارزمية الريلز

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
أداة جديدة.. إنستغرام يمنح المستخدمين سيطرة على خوارزمية الريلز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن “إنستغرام”، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أداة ثورية تمنح المستخدمين قدرة أكبر على فهم خوارزمية المنصة والتحكم بها، بدءاً من محتوى “ريلز”.

الأداة الجديدة، التي تحمل اسم “Your Algorithm”، تتيح للمستخدم معرفة الموضوعات التي يعتمد عليها “إنستغرام” لتحديد ما يظهر له، مع إمكانية تعديلها بما يتناسب مع اهتماماته.

قد يهمّك أيضاً
ميزة جديدة من إنستغرام تنافس تيك توك

ميزة جديدة من إنستغرام تنافس تيك توك

إنستجرام تضيف ميزة جديدة لتسريع عرض الفيديوهات القصيرة

إنستجرام تضيف ميزة جديدة لتسريع عرض الفيديوهات القصيرة

عند مشاهدة أي مقطع “ريلز”، سيلاحظ المستخدم ظهور أيقونة صغيرة في الزاوية العليا اليمنى على شكل خطين يعلوهما قلوب.

أداة وميزة جديدة

الضغط عليها يفتح صفحة “Your Algorithm”، حيث تعرض “إنستغرام” قائمة بالموضوعات التي تعتقد أنها تهم المستخدم، بناءً على تفاعلاته وسلوكه داخل التطبيق، وبمعالجة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

على سبيل المثال، قد تظهر عبارة مثل: “مؤخراً، أظهرت اهتماماً بالإبداع، ورياضات الحماس، وتحفيز اللياقة البدنية، والتزلج بالسكيت.”

ويمكن للمستخدم مشاركة هذا الملخص عبر “ستوري” كنوع من إبراز اهتماماته، بأسلوب يشبه مشاركة نتائج “Spotify Wrapped”.

وأسفل هذا الملخص، تظهر قائمة مفصلة بالموضوعات التي يعتقد التطبيق أنها تجذب اهتمام المستخدم.

ويمكنه اختيار ما يريد رؤيته أكثر أو أقل، ليُعاد ضبط التوصيات وفقاً للخيارات الجديدة.

كما يمكنه كتابة أي موضوع غير موجود في القائمة لإضافته يدوياً.

مقارنة مع “تيك توك”

خطوة “إنستغرام” تأتي بعد إطلاق “تيك توك” ميزته “Manage Topics” العام الماضي، والتي تمنح المستخدمين هامشاً أكبر لتحديد ما يظهر في صفحة “For You”.

ولكن بينما يكتفي “تيك توك” بعرض مجموعة محدودة من الموضوعات العامة، يقدم “إنستغرام” قائمة أكثر تخصيصاً ودقة، مع إمكانية إضافة موضوعات جديدة بالكامل.

بدأت الميزة بالظهور لمستخدمي “إنستغرام” في الولايات المتحدة اعتباراً من الأربعاء، على أن تتوفر عالمياً قريباً باللغة الإنجليزية.

وتقول المنصة إنها ستوسع الأداة لاحقاً لتشمل تبويب “Explore” ومناطق أخرى داخل التطبيق.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد