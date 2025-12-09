أكاديمية “سدايا” تُطلق برنامج التدريب الاحترافي في النماذج اللغوية الكبيرة LLM

اليوم الأول من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية ينطلق بمنافسات قوية لـ 182 مهرة بأكثر من 38 مليون ريال.. نادي الصقور السعودي يعلن تفاصيل جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز لقطات توثق أمطار الخير على منطقة القصيم كأس العرب.. منتخب الجزائر يهزم العراق ويتأهل لربع النهائي “يوم الصفقة” يجمع الشركات الناشئة بالمستثمرين في مؤتمر الابتكار في استدامة المياه القبض على مواطن لترويجه الحشيش والشبو في الشرقية الذهب يرتفع قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن الفائدة الأخضر يستأنف تدريباته لمواجهة فلسطين في ربع نهائي كأس العرب روسيا تطرح لقاحًا جديدًا لعلاج سرطان الجلد مطلع 2026 تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
أعلنت أكاديمية “سدايا” عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب الاحترافي في النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، الذي يأتي في إطار جهودها لتمكين القدرات الوطنية بمهارات متقدمة في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتخصيصها، وتعزيز قدراتهم في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على النماذج الذكية.
ويهدف البرنامج إلى تزويد المتدربين بخبرات عملية متقدمة في مجال تطوير وتدريب النماذج اللغوية، وتمكينهم من بناء تطبيقات متطورة ورفع كفاءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تعزيز فرصهم المهنية عبر دعمهم للحصول على شهادات احترافية من (NVIDIA).
ويُؤهِّل البرنامج المشاركين لاجتياز اختبار الشهادة الاحترافية (NVIDIA Certified Associate – Gen AI LLMs)، وذلك من خلال محتوى تدريبي متخصص، ويمتد لمدة 4 أسابيع، مستهدفًا المختصين والمهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر الرابط https://athkax.sdaia.gov.sa/events/professional-training-in-generative-ai-nvidia ، مؤكدةً استمرارها في إطلاق برامج تدريبية نوعية تسهم في تطوير القدرات الوطنية ودعم مستهدفات المملكة في بناء منظومة معرفية متقدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.