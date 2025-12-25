Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
عدد المصلين بالمسجد الحرام بلغ 30,016,073 مصليًا

أكثر من 68 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال جمادى الآخرة

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٣ مساءً
أكثر من 68 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال جمادى الآخرة
المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر جمادى الآخرة للعام 1447هـ، بلغ (68,741,853) زائرًا.

وأفادت أن عدد المصلين بالمسجد الحرام بلغ (30,016,073) مصليًا منهم (94,776) مصليًا في حجر إسماعيل (الحطيم)، وبلغ عدد المعتمرين (11,863,477) معتمرًا.

وبيّنت الهيئة أن عدد المصلين بالمسجد النبوي بلغ في الشهر ذاته (23,116,271) مصليًا منهم (1,319,653) مصليًا في الروضة الشريفة، فيما بلغ عدد من قام بالسلام على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصاحبيه -رضي الله عنهما- (2,331,603) زوار.

يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنيات حديثة تعتمد على حساسات قارئة لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود، وتمكين الجهات القائمة على إدارتها؛ وذلك ضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد