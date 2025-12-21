Icon

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمشروع التليفريك بحي الشهداء Icon الرياض وجدة تعززان حضورهما السياحي والثقافي مع قرب انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا Icon القبض على مواطن لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان  Icon السعودية الأولى في الشرق الأوسط بمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي 2025 Icon الطرق: جهاز محاكاة الأحمال المرورية أداة لاختبار عينات الطرق قبل اعتمادها Icon زاتكا تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر نوفمبر Icon ضبط مخالفين بحوزتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض محظور صيدها Icon أزمة التأشيرات.. غوغل وأبل تحذران موظفيهما من السفر خارج أمريكا Icon توضيح مهم من حساب المواطن بشأن عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار Icon البلديات والإسكان تصدر الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمشروع التليفريك بحي الشهداء

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٩ مساءً
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمشروع التليفريك بحي الشهداء
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع التليفريك في حي الشهداء، وذلك عبر منصة “فرص” بوابة الاستثمار في المدن السعودية، ضمن جهودها لتعزيز الاستثمار النوعي وتطوير المشاريع السياحية والترفيهية بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يقع على الرابط بين ميدان سيد الشهداء وقمّة جبل أحد، ويُعد من المشاريع الداعمة للحراك السياحي، حيث تبلغ مساحة الفرصة الاستثمارية 650 مترًا مربعًا، ويشمل النشاط الاستثماري الأنشطة التجارية.

قد يهمّك أيضاً
أمانة المدينة المنورة تُصدر 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة بلدي

أمانة المدينة المنورة تُصدر 6 آلاف رخصة وتصريح عبر منصة بلدي

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال...

وحددت موعد فتح المظاريف بتاريخ 03 فبراير 2026م، وتبلغ مدة عقد الاستثمار 25 سنة، داعية المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة والتقدم لها عبر منصة “فرص”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد