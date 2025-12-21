أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمشروع التليفريك بحي الشهداء

طرحت أمانة منطقة المدينة المنورة فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروع التليفريك في حي الشهداء، وذلك عبر منصة “فرص” بوابة الاستثمار في المدن السعودية، ضمن جهودها لتعزيز الاستثمار النوعي وتطوير المشاريع السياحية والترفيهية بالمنطقة.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يقع على الرابط بين ميدان سيد الشهداء وقمّة جبل أحد، ويُعد من المشاريع الداعمة للحراك السياحي، حيث تبلغ مساحة الفرصة الاستثمارية 650 مترًا مربعًا، ويشمل النشاط الاستثماري الأنشطة التجارية.

وحددت موعد فتح المظاريف بتاريخ 03 فبراير 2026م، وتبلغ مدة عقد الاستثمار 25 سنة، داعية المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل الفرصة والتقدم لها عبر منصة “فرص”.