السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار الخير تُنعش محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٦ مساءً
أمطار الخير تُنعش محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
المواطن - فريق التحرير

شهدت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية – ثاني أكبر المحميات في المملكة بمساحة تتجاوز 91.500 كيلومتر مربع – هطول أمطارٍ غزيرة أمس، وهو ما أعاد الحياة إلى عدد من الشعاب والأودية داخل نطاقها الواسع.

وأوضحت الهيئة أن الأمطار «ملأت الفياض وسالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب في أرجاء المحمية»، في مشهد يعكس حيوية البيئة وقدرتها الطبيعية على التجدد.

وأظهرت المشاهد الميدانية جريان المياه في عدة مواقع وارتفاع منسوبها في الشعاب، وهو ما يُسهم في إنعاش الغطاء النباتي وتحفيز نمو النباتات الموسمية والرعوية، إلى جانب توفير بيئة أكثر ملاءمة للحياة الفطرية التي تحتضنها المحمية بأنواعها المختلفة.

ويُعد هطول الأمطار عنصرًا محوريًا في تعزيز التنوع الحيوي داخل المحمية، إذ يسهم في تجديد التربة، وتحسين الموائل الطبيعية، ودعم توازن النظم البيئية التي تعمل الهيئة على حمايتها وتنميتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتتميز المحمية باتساع رقعتها الجغرافية وتنوع تضاريسها ما بين هضاب وسهول وشعاب وأودية، الأمر الذي يجعلها من أكثر المناطق القابلة للتفاعل مع الأمطار الموسمية، ويزيد من حضورها البيئي والسياحي كوجهة طبيعية متجددة تشهد إقبالًا متزايدًا من الزوار والمهتمين بالطبيعة.

