أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الجوف والأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وبين أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.