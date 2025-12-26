Icon

أمطار وتساقط للبرد على منطقة حائل حتى السادسة 

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٦ مساءً
أمطار وتساقط للبرد على منطقة حائل حتى السادسة 
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على منطقة حائل، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط للبرد، تشمل عددًا من المحافظات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى شبه انعدام في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

