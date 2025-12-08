أمطار ورياح على القريات وطبرجل في الجوف

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من هطول أمطار خفيفة على محافظتي القريات وطبرجل بمنطقة الجوف غدًا الثلاثاء.

وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر القريات وطبرجل بأمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدني مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة 06:00 صباحًا حتى الساعة 06:00 مساء الثلاثاء.