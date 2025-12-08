استحداث أشواط جديدة.. انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 25 ديسمبر احتواء تشارك في ملتقى التطوع الاحترافي للأيتام أمطار ورياح على القريات وطبرجل في الجوف تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الملك عبدالعزيز التأمينات: استقالة المشتركة خلال فترة الصرف لا تُلغي أهلية استحقاق تعويض الأمومة رئيس مجلس الشورى يصل إلى قطر في مستهل زيارة رسمية الأمن البيئي يشارك في واحة الأمن بمهرجان الإبل بأحدث التقنيات والآليات تتويج الفائزين بجائزة الابتكار العالمية في المياه تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا وزارة الداخلية وإمارات المناطق والقطاعات الأمنية تشارك في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من هطول أمطار خفيفة على محافظتي القريات وطبرجل بمنطقة الجوف غدًا الثلاثاء.
وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر القريات وطبرجل بأمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدني مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة 06:00 صباحًا حتى الساعة 06:00 مساء الثلاثاء.