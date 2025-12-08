Icon

أمطار ورياح على القريات وطبرجل في الجوف

الإثنين ٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٤ مساءً
أمطار ورياح على القريات وطبرجل في الجوف
المواطن - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من هطول أمطار خفيفة على محافظتي القريات وطبرجل بمنطقة الجوف غدًا الثلاثاء.

وتوقع المركز في تقريره أن تتأثر القريات وطبرجل بأمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدني مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة 06:00 صباحًا حتى الساعة 06:00 مساء الثلاثاء.

