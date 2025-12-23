Icon

أمطار وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٧ صباحاً
أمطار وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
المواطن - واس

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطارٍ خفيفةٍ على منطقة جازان، تصاحبها رياح نشطة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وذلك على محافظات الدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

