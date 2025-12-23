أمطار وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطارٍ خفيفةٍ على منطقة جازان، تصاحبها رياح نشطة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وذلك على محافظات الدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.