أمير جازان يعزي محافظ العارضة في وفاة عمه

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٧ مساءً
أمير جازان يعزي محافظ العارضة في وفاة عمه
المواطن - فريق التحرير

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، تعازيه ومواساته لمحافظ العارضة عبدالله الريثي، في وفاة عمه علي الريثي رحمه الله.

وسأل سموه الله العلي القدير، أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما عبّر محافظ العارضة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على مواساته وتعازيه لهم، سائلًا الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

