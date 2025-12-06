شاهد.. رصد طائر الحسون الصحراوي في منطقة الحدود الشمالية المنافذ الجمركية تسجّل 1205 حالة ضبط خلال أسبوع أمير جازان يعزي محافظ العارضة في وفاة عمه “عاش سلمان يا بلادي” تشعل الوادي.. ليلة فنية في أجواء الدرعية الساحرة أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم شاهد.. رصد سديم “رأس الحصان” في سماء القصيم ضبط مواطن مخالف أشعل النار في محمية طويق الطبيعية وزارة الدفاع تحصد جائزة أفضل تواصل استراتيجي بقمة ICON 2025 39 ألف مهمة تطوعية و19 ألف متطوع في الحرمين الشريفين ضبط 19790 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة
قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم، تعازيه ومواساته لمحافظ العارضة عبدالله الريثي، في وفاة عمه علي الريثي رحمه الله.
وسأل سموه الله العلي القدير، أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
فيما عبّر محافظ العارضة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على مواساته وتعازيه لهم، سائلًا الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.