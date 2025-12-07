Icon

الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق Icon وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 Icon حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان Icon الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر Icon أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة Icon العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي Icon ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية Icon ألمانيا تطور أول خريطة ثلاثية الأبعاد لمشروع “أطلس المباني العالمي” Icon الرياض تستضيف العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٢ مساءً
أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، ما شهدته العديد من محافظات ومراكز المنطقة من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.
واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وحث الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع -بإذن الله-، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.

قد يهمّك أيضاً
أمير تبوك يسلم 202 أسرة مفاتيح وحداتهم السكنية الجديدة

أمير تبوك يسلم 202 أسرة مفاتيح وحداتهم السكنية الجديدة

أمير تبوك: الاهتمام بالمحميات نقلة نوعية للمحافظة على الغطاء النباتي

أمير تبوك: الاهتمام بالمحميات نقلة نوعية للمحافظة على الغطاء النباتي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد