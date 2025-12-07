الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية ألمانيا تطور أول خريطة ثلاثية الأبعاد لمشروع “أطلس المباني العالمي” الرياض تستضيف العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية 2025
تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، ما شهدته العديد من محافظات ومراكز المنطقة من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.
واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الخصوص، وحث الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع -بإذن الله-، سائلاً المولى القدير أن يجعلها أمطار خيرٍ وبركةٍ وأن يعم نفعها البلاد والعباد.