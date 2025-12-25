إطلاق سوق الخميس والجمعة بالجوف

أطلق المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف اليوم، مبادرة سوق الخميس والجمعة؛ بهدف ربط المجتمع بمنتجات اقتصادية من الحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة، وتهيئة منصة تسويق لمنتجاتهم وتوفير مصادر دخل مستدامة.

ويشتمل السوق على 42 نقطة بيع مستقلة في منتزه النخيل بسكاكا، ويعتمد على تشغيله كل يوم خميس وجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، فيما يشمل منتجات من الصناعات التحويلية، والسدو، والمأكولات الشعبية والمنزلية، والحرف اليدوية، بمشاركة 42 منتجًا ومنتجة بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وكشف المكتب عن أهداف السوق التي تتوافق مع مجالات تمكين المنتجين والمنتجات وتوفير منصات تسويق لهم، وتحقيق مصادر دخل مستقرة ودعم المنتجين والمنتجات في المنطقة من الجنسين.

