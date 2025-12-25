Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إطلاق سوق الخميس والجمعة بالجوف

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٥ مساءً
إطلاق سوق الخميس والجمعة بالجوف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلق المكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة الجوف اليوم، مبادرة سوق الخميس والجمعة؛ بهدف ربط المجتمع بمنتجات اقتصادية من الحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة، وتهيئة منصة تسويق لمنتجاتهم وتوفير مصادر دخل مستدامة.

قد يهمّك أيضاً
موجة ضباب على الجوف ومحافظاتها حتى الغد 

موجة ضباب على الجوف ومحافظاتها حتى الغد 

أمطار على الجوف وعرعر

أمطار على الجوف وعرعر

ويشتمل السوق على 42 نقطة بيع مستقلة في منتزه النخيل بسكاكا، ويعتمد على تشغيله كل يوم خميس وجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، فيما يشمل منتجات من الصناعات التحويلية، والسدو، والمأكولات الشعبية والمنزلية، والحرف اليدوية، بمشاركة 42 منتجًا ومنتجة بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وكشف المكتب عن أهداف السوق التي تتوافق مع مجالات تمكين المنتجين والمنتجات وتوفير منصات تسويق لهم، وتحقيق مصادر دخل مستقرة ودعم المنتجين والمنتجات في المنطقة من الجنسين.
 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد