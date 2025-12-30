متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية “هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن الذهب يرتفع ويتجه لاختتام العام بأفضل أداء منذ عام 1979 الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب نائب أمير مكة يزور الجندي ريان وينقل له تحيات القيادة: بطل بطل بطل “العامة للعقار”: الخميس نهاية مدة تسجيل 54.052 قطعة عقارية في 3 مناطق إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن
بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، قامت الفرق الرقابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإغلاق (3) محطات وقود في نطاق كلٍّ من أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة تبوك، وأمانة محافظة جدة، وذلك لعدم امتثال تلك المحطات لاشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة، ووجود عددٍ من المخالفات، من بينها الامتناع عن بيع المواد البترولية.
وتواصل الفرق الرقابية أعمالها الميدانية، وتتابع امتثال المحطات للاشتراطات، وتوفُّر المواد البترولية وضمان أمن الإمداد، بالإضافة إلى استمرارية عملية بيع في جميع المحطات.
يُذكر أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها بشكلٍ مستمرٍ على مدار العام، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف التأكد من امتثال محطات الوقود ومراكز الخدمة والتزامها بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بالقطاع ورفع جودة الخدمات المُقدمة للمستهلكين.
وتأمل اللجنة في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات على محطات الوقود ومراكز الخدمة، التواصل على الرقم المُوحد (8001244777) أو عبر تطبيق “خدمة الشركاء” المُتاح في متجرَي أبل وأندرويد.