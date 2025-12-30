إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات

بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، قامت الفرق الرقابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإغلاق (3) محطات وقود في نطاق كلٍّ من أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة تبوك، وأمانة محافظة جدة، وذلك لعدم امتثال تلك المحطات لاشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة، ووجود عددٍ من المخالفات، من بينها الامتناع عن بيع المواد البترولية.

وتواصل الفرق الرقابية أعمالها الميدانية، وتتابع امتثال المحطات للاشتراطات، وتوفُّر المواد البترولية وضمان أمن الإمداد، بالإضافة إلى استمرارية عملية بيع في جميع المحطات.

يُذكر أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها بشكلٍ مستمرٍ على مدار العام، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف التأكد من امتثال محطات الوقود ومراكز الخدمة والتزامها بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بالقطاع ورفع جودة الخدمات المُقدمة للمستهلكين.

وتأمل اللجنة في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات على محطات الوقود ومراكز الخدمة، التواصل على الرقم المُوحد (8001244777) أو عبر تطبيق “خدمة الشركاء” المُتاح في متجرَي أبل وأندرويد.