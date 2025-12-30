Icon

متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر Icon إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات Icon اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية Icon “هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار Icon الأهلي يفوز على الفيحاء بهدفين في دوري روشن Icon الذهب يرتفع ويتجه لاختتام العام بأفضل أداء منذ عام 1979 Icon الدفاع المدني يدعو إلى التقيّد بإرشادات الوقاية من أخطار الفحم والحطب Icon نائب أمير مكة يزور الجندي ريان وينقل له تحيات القيادة: بطل بطل بطل Icon “العامة للعقار”: الخميس نهاية مدة تسجيل 54.052 قطعة عقارية في 3 مناطق Icon إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى في جائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في الشرقية وتبوك وجدة

إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات

الثلاثاء ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٨ مساءً
إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بإشراف اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، قامت الفرق الرقابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بإغلاق (3) محطات وقود في نطاق كلٍّ من أمانة المنطقة الشرقية، وأمانة منطقة تبوك، وأمانة محافظة جدة، وذلك لعدم امتثال تلك المحطات لاشتراطات محطات الوقود ومراكز الخدمة، ووجود عددٍ من المخالفات، من بينها الامتناع عن بيع المواد البترولية.

وتواصل الفرق الرقابية أعمالها الميدانية، وتتابع امتثال المحطات للاشتراطات، وتوفُّر المواد البترولية وضمان أمن الإمداد، بالإضافة إلى استمرارية عملية بيع في جميع المحطات.

قد يهمّك أيضاً
إغلاق 39 محطة وقود مخالفة في 19 مدينة ومحافظة

إغلاق 39 محطة وقود مخالفة في 19 مدينة ومحافظة

“شل” العالمية توقع اتفاقية لافتتاح محطات وقود في السعودية

“شل” العالمية توقع اتفاقية لافتتاح محطات وقود في السعودية

يُذكر أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها بشكلٍ مستمرٍ على مدار العام، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف التأكد من امتثال محطات الوقود ومراكز الخدمة والتزامها بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بالقطاع ورفع جودة الخدمات المُقدمة للمستهلكين.

وتأمل اللجنة في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات على محطات الوقود ومراكز الخدمة، التواصل على الرقم المُوحد (8001244777) أو عبر تطبيق “خدمة الشركاء” المُتاح في متجرَي أبل وأندرويد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد