إلغاء وتأخير عدد من رحلات الرياض بسبب تحديات تشغيلية بمطار الملك خالد

أصدرت إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم بياناً توضيحياً كشفت فيه عن الأسباب وراء التأخيرات وإلغاء بعض الرحلات الجوية، عازية ذلك إلى تزامن عوامل تشغيلية متعددة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المطار في بيانه أن الضغط التشغيلي نتج عن تحويل رحلات من مطارات أخرى إلى مطار الملك خالد، بالتزامن مع تنفيذ أعمال صيانة مجدولة في منظومة التزود بالوقود. وقد أدى هذا التزامن إلى تأثر جداول الرحلات لعدد من الناقلين الجويين، مما استدعى تأجيل أو إلغاء بعضها.

وأهاب المطار بالمسافرين ضرورة التواصل مع شركات الطيران للتحقق من حالة رحلاتهم وتواقيتها المحدثة قبل التوجه للمطار، تفادياً للازدحام وحرصاً على راحتهم، مؤكداً أن الفرق التشغيلية تعمل على مدار الساعة لاستعادة الانتظام التشغيلي في أقرب وقت.

كما أصدرت الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) بياناً رسمياً اليوم، أعلنت فيه عن تأثر عملياتها التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مما أدى إلى إلغاء وتأخير عدد من الرحلات المغادرة والقادمة.

وأوضحت “السعودية” أن هذا الارتباك في جدول الرحلات يعود إلى “تحدٍ تشغيلي مؤقت” يشهده المطار، مشيرة إلى أن التأثير طال أيضاً عدداً من شركات الطيران الأخرى العاملة في المطار نفسه.

وأكدت الناقلة الوطنية أنها تعمل بشكل مباشر ومكثف مع شركة “مطارات الرياض” لإدارة الموقف، كما بدأت بالتواصل الفوري مع المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم عبر قنوات التواصل المختلفة. وفي خطوة للتخفيف من آثار هذا الظرف، أعلنت “السعودية” عن إعفاء الضيوف المتضررين من كافة التكاليف والرسوم المترتبة على تغيير حجوزاتهم.

ودعت “السعودية” جميع المسافرين إلى ضرورة التحقق من حالة رحلاتهم عبر القنوات الرسمية قبل التوجه إلى المطار، مؤكدة أن فرق العمل تواصل جهودها لإعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي في أسرع وقت ممكن، معربة عن تقديرها لتفهم الضيوف لهذا الظرف الخارج عن إرادتها.

كذلك أصدرت شركة “طيران أديل” تنويهاً هاماً لمسافريها اليوم، أعلنت فيه عن وجود تأخيرات تشغيلية مؤقتة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مشيرة إلى أن هذا الظرف يؤثر حالياً على جميع شركات الطيران العاملة في المطار، بما في ذلك رحلات “أديل”، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها.

وأكدت الشركة التزامها بالتواصل المباشر مع المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم جراء هذا الظرف، وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، لتزويدهم بخيارات إعادة الحجز المتاحة وتقديم الدعم اللازم لهم.

كما أوضحت “طيران أديل” أن فرق عملها تبذل جهوداً متواصلة على مدار الساعة للتقليل من أي تأثير محتمل على جداول الرحلات، معربة عن تقديرها لتفهم المسافرين وتعاونهم. ودعت الشركة جميع عملائها إلى متابعة آخر المستجدات عبر قنواتها الرسمية وموقعها الإلكتروني flyadeal.com.