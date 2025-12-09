Icon

إنذار أحمر في الجموم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق Icon اكتشاف آثار أقدام ديناصورات يعود تاريخها إلى نحو 200 مليون عام في الصين Icon 12 مليار دولار للمزارعين الأميركيين المتضررين من الرسوم الجمركية Icon الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق Icon جامعة طيبة تعلن تعليق الدراسة الحضورية في جميع فروعها بالمدينة المنورة Icon ملكية الرياض: انتهاء مرحلة الاعتراضات على استحقاق الأراضي والقرعة الإلكترونية 17 ديسمبر Icon الدراسة عن بعد غدًا في تعليم القصيم Icon جامعة الحدود الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في عرعر ورفحاء Icon صواعق رعدية مصحوبة بأمطار على عرعر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إنذار أحمر في الجموم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٦ صباحاً
إنذار أحمر في الجموم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم إنذارًا أحمر، منبِّهًا من هطول أمطار غزيرة على محافظة الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وبحسب مركز الأرصاد على منصة إكس، تكون الحالة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

قد يهمّك أيضاً
أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم

أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم

أمطار ورياح نشطة على محافظة الجموم

أمطار ورياح نشطة على محافظة الجموم

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم
السعودية اليوم

أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم

السعودية اليوم