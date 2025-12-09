إنذار أحمر في الجموم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق اكتشاف آثار أقدام ديناصورات يعود تاريخها إلى نحو 200 مليون عام في الصين 12 مليار دولار للمزارعين الأميركيين المتضررين من الرسوم الجمركية الرياض أول مدينة سعودية تنضم رسميًا إلى شبكة المدن العالمية توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على 7 مناطق جامعة طيبة تعلن تعليق الدراسة الحضورية في جميع فروعها بالمدينة المنورة ملكية الرياض: انتهاء مرحلة الاعتراضات على استحقاق الأراضي والقرعة الإلكترونية 17 ديسمبر الدراسة عن بعد غدًا في تعليم القصيم جامعة الحدود الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في عرعر ورفحاء صواعق رعدية مصحوبة بأمطار على عرعر
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم إنذارًا أحمر، منبِّهًا من هطول أمطار غزيرة على محافظة الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
وبحسب مركز الأرصاد على منصة إكس، تكون الحالة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.