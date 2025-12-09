إنذار أحمر في الجموم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم إنذارًا أحمر، منبِّهًا من هطول أمطار غزيرة على محافظة الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وبحسب مركز الأرصاد على منصة إكس، تكون الحالة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الخامسة مساءً.