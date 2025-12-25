Icon

إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٥ صباحاً
إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين
المواطن - فريق التحرير

قالت شبكة إيجار إنه يتم تثبيت آخر قيمة إيجارية مسجلة كحد أعلى للإيجار، مع إتاحة تعديل القيمة في جميع مدن المملكة باستثناء مدينة الرياض التي يتاح فيها خفض القيمة فقط، وذلك بموافقة المستأجر.

وتابعت الشبكة عبر منصة إكس اليوم الخميس، أنه يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين: إذا خضع العقار لترميمات جوهرية أثرت على قيمته، أو إذا كان آخر عقد مسجل للعقار قبل عام 2024م، يشمل القرار للعقود الجديدة و المجددة.

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.عقارات للإيجار بمواصفات عالية

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

