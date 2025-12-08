احتواء تشارك في ملتقى التطوع الاحترافي للأيتام

شاركت الجمعية السعودية للفصام (احتواء) في ملتقى التطوع الاحترافي للأيتام في نسخته الثانية، الذي نظمته مؤسسة إخاء الخيرية واستضافته الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمدينة الرياض، وذلك احتفاءً بيوم التطوع السعودي العالمي الذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الجمعية في تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتمكين أفراد المجتمع من الإسهام في المبادرات الإنسانية والاجتماعية، والتعريف برسالتها في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية وأسرهم، إلى جانب استعراض برامجها التأهيلية والتوعوية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاندماج المجتمعي لحالات الفصام العقلي.

وانطلق برنامج حفل تدشين الملتقى ابتداءً السلام الوطني السعودي، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تقديم نبذة تعريفية عن دور الهيئة الملكية للجبيل وينبع، إضافة إلى استعراض المبادرات التطوعية التي تقدمها مؤسسة إخاء الخيرية.

أثر التطوع على حياة الإنسان

كما تضمّن الملتقى جلسة حوارية بعنوان “أثر التطوع على حياة الإنسان” أدارها المستشار الإداري والناشط الاجتماعي الدكتور محمد القحطاني، بمشاركة عبدالعزيز الحسين، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للفصام (احتواء)، والدكتورة نجوى المطيري، عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة، ماجد عبدالدائم وعدد من المتطوعين المحترفين أبرزهم يوسف الحقيلي، وتهاني الطايفي.

كما شهد الملتقى لقاء” بعنوان “التطوع أثر وخير” قدّمه مؤسس مبادرة “فينا خير” الأستاذ عبيد البرغش، متحدثاً عن الآثار الايجابية المتعددة والمكاسب المتعدية للعمل التطوعي.

وضم الملتقى نخبة من قيادات وخبراء المسؤولية المجتمعية والجهات غير الربحية والمتطوعين.

وشهد الحفل الختامي توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية السعودية للفصام (احتواء) ومؤسسة إخاء لرعاية الأيتام، وقع الاتفاقية من جانب الجمعية الدكتورة منال صوان، المدير التنفيذي، ومن جانب مؤسسة إخاء المدير العام الأستاذ إبراهيم بن فهد الشبنان؛ تهدف إلى تعزيز العمل المشترك في دعم الأيتام وتمكينهم نفسيًا واجتماعيًا خصوصاً، وعلى وجه العموم توحيد الجهود وتبادل الخبرات، وتقديم المبادرات، و بناء مسارات تطوعية احترافية ترتقي بجودة الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة.