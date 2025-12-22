ارتفاع الذهب والفضة بسبب رهانات خفض الفائدة الأمريكية

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
ارتفع الذهب والفضة إلى مستويات قياسية اليوم، مستفيدين من بيانات عمل أمريكية، وقراءة تضخم ضعيفتين عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في يناير القادم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4384.50 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 4416.30 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 3% لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 69.14 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 2.6% إلى 2028.34 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 3.8% إلى 1772.74 دولارًا للأوقية.