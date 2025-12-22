Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

ارتفاع الذهب والفضة بسبب رهانات خفض الفائدة الأمريكية

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
ارتفاع الذهب والفضة بسبب رهانات خفض الفائدة الأمريكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفع الذهب والفضة إلى مستويات قياسية اليوم، مستفيدين من بيانات عمل أمريكية، وقراءة تضخم ضعيفتين عززت الرهانات ​على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في يناير القادم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو ​1% ليلامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4384.50 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 4416.30 دولارًا للأوقية.

قد يهمّك أيضاً
الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية

الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية

تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية

تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 3% لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع عند 69.14 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 2.6% إلى 2028.34 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 3.8% إلى 1772.74 دولارًا للأوقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقرار أسعار الذهب اليوم
السوق

استقرار أسعار الذهب اليوم

السوق
الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية
السوق

الذهب يرتفع قرب ذروة قياسية

السوق
الذهب يرتفع 1% والفضة تتجاوز 66 دولارًا
السوق

الذهب يرتفع 1% والفضة تتجاوز 66 دولارًا

السوق
الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب بيانات الوظائف الأمريكية
السوق

الذهب يصعد 1% مدعومًا بضعف الدولار وترقب...

السوق
تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية
السوق

تراجع الذهب وثبات الفضة في المعاملات الفورية

السوق