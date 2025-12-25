ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 32.3% في أكتوبر

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 32.3% في أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024م.
في حين نمت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 2.4%، فيما زادت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 130.7% في نفس الفترة، نتيجة لارتفاع “معدات النقل وأجزاؤها” بنسبة 387.5% (تمثل 37.4% من إجمالي إعادة التصدير).
وكشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2025م بنسبة 11.8% عن شهر أكتوبر 2024م، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 4.0%.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 72.5% في شهر أكتوبر 2024م إلى 67.4% في شهر أكتوبر 2025م.
وزادت واردات المملكة في شهر أكتوبر 2025م بنسبة 4.3%، وارتفع الفائض التجاري السلعي بنسبة 47.4% عن شهر أكتوبر 2024م.
ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أكتوبر 2025، حيث بلغت 42.3% مقابل 33.4% في شهر أكتوبر 2024م، نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة أكبر من ارتفاع الواردات، حيث بلغت 32.3% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 4.3% خلال الفترة نفسها.
تعدّ “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد ارتفعت عن شهر أكتوبر 2024م بنسبة 82.5%، تليها “منتجات الصناعات الكيماوية” (تمثل 19.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي انخفضت بنسبة 5.0% عن شهر أكتوبر 2024.
وكانت أهم السلع المستوردة في أكتوبر الماضي “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” والتي تشكل 30.2% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 26.3% على أساس سنوي، ثم “معدات النقل وأجزاؤها” والتي تشكل 12.1% من إجمالي الواردات، وقد انخفضت بنسبة 22.9% عن شهر أكتوبر 2024م.