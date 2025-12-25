ارتفاع الصادرات السعودية غير البترولية 32.3% في أكتوبر

ارتفعت الصادرات السعودية غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة 32.3% في أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024م.

في حين نمت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 2.4%، فيما زادت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 130.7% في نفس الفترة، نتيجة لارتفاع “معدات النقل وأجزاؤها” بنسبة 387.5% (تمثل 37.4% من إجمالي إعادة التصدير).

وكشفت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2025م بنسبة 11.8% عن شهر أكتوبر 2024م، كما ارتفعت الصادرات البترولية بنسبة 4.0%.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 72.5% في شهر أكتوبر 2024م إلى 67.4% في شهر أكتوبر 2025م.

وزادت واردات المملكة في شهر أكتوبر 2025م بنسبة 4.3%، وارتفع الفائض التجاري السلعي بنسبة 47.4% عن شهر أكتوبر 2024م.

ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أكتوبر 2025، حيث بلغت 42.3% مقابل 33.4% في شهر أكتوبر 2024م، نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة أكبر من ارتفاع الواردات، حيث بلغت 32.3% مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 4.3% خلال الفترة نفسها.

أهم الصادرات السلعية

تعدّ “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث شكلت 23.6% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد ارتفعت عن شهر أكتوبر 2024م بنسبة 82.5%، تليها “منتجات الصناعات الكيماوية” (تمثل 19.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية) والتي انخفضت بنسبة 5.0% عن شهر أكتوبر 2024.

وكانت أهم السلع المستوردة في أكتوبر الماضي “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” والتي تشكل 30.2% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 26.3% على أساس سنوي، ثم “معدات النقل وأجزاؤها” والتي تشكل 12.1% من إجمالي الواردات، وقد انخفضت بنسبة 22.9% عن شهر أكتوبر 2024م.