Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 500 شخص

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٠ مساءً
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 500 شخص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة “سومطرة” في إندونيسيا إلى 502 شخص، مع بقاء 508 أشخاص في عداد المفقودين، وفق إحصاء نشرته هيئة إدارة الكوارث، اليوم.

وذكرت شبكة محلية، أن عشرات الأشخاص لا زالوا في عداد المفقودين عقب الفيضانات والانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أن الأمطار الموسمية التي هطلت على مدار الأسبوع الماضي تسبّبت في فيضان الأنهار بمقاطعة “سومطرة الشمالية”.
وبهذه الحصيلة الأخيرة، تجاوز عدد ضحايا الفيضانات في إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، وسريلانكا، ألف قتيل حتى الآن.

قد يهمّك أيضاً
ضحايا السيول والانهيارات الأرضية تتجاوز 708 أشخاص في إندونيسيا

ضحايا السيول والانهيارات الأرضية تتجاوز 708 أشخاص في إندونيسيا

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 631 قتيلًا وإجلاء مليون شخص

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 631 قتيلًا وإجلاء مليون شخص

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضحايا السيول والانهيارات الأرضية تتجاوز 708 أشخاص في إندونيسيا
العالم

ضحايا السيول والانهيارات الأرضية تتجاوز 708 أشخاص...

العالم
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 631 قتيلًا وإجلاء مليون شخص
العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 631...

العالم
زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب إندونيسيا

العالم