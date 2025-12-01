ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 500 شخص

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة “سومطرة” في إندونيسيا إلى 502 شخص، مع بقاء 508 أشخاص في عداد المفقودين، وفق إحصاء نشرته هيئة إدارة الكوارث، اليوم.

وذكرت شبكة محلية، أن عشرات الأشخاص لا زالوا في عداد المفقودين عقب الفيضانات والانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أن الأمطار الموسمية التي هطلت على مدار الأسبوع الماضي تسبّبت في فيضان الأنهار بمقاطعة “سومطرة الشمالية”.

وبهذه الحصيلة الأخيرة، تجاوز عدد ضحايا الفيضانات في إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، وسريلانكا، ألف قتيل حتى الآن.