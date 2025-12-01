ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا إلى 500 شخص

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة “سومطرة” في إندونيسيا إلى 502 شخص، مع بقاء 508 أشخاص في عداد المفقودين، وفق إحصاء نشرته هيئة إدارة الكوارث، اليوم.
وذكرت شبكة محلية، أن عشرات الأشخاص لا زالوا في عداد المفقودين عقب الفيضانات والانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أن الأمطار الموسمية التي هطلت على مدار الأسبوع الماضي تسبّبت في فيضان الأنهار بمقاطعة “سومطرة الشمالية”.
وبهذه الحصيلة الأخيرة، تجاوز عدد ضحايا الفيضانات في إندونيسيا، وتايلاند، وماليزيا، وسريلانكا، ألف قتيل حتى الآن.