ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 34.5% في الربع الثالث 2025

أظهرت نتائج الاستثمار الأجنبي المباشر بالربع الثالث من عام 2025م أن قيمة صافي التدفقات بلغت (24.9) مليار ريال سعودي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت (34.5%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حيث كانت (18.5) مليار ريال سعودي، فيما سجلت ارتفاعًا نسبته (5.2%) مقارنةً بالربع السابق من نفس العام، إذ بلغت قيمة صافي التدفقات (23.7) مليار ريال سعودي، وذلك حسب نشرة إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر للربع الثالث من 2025 الصادرة من الهيئة العامة.

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بلغت نحو (27.7) مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025م، مسجلةً بذلك ارتفاعًا بنسبة (4.4%) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م؛ إذ كانت (26.5) مليار ريال سعودي.

من جهة أخرى سجَّلت ارتفاعًا بنسبة (3.3%) مقارنةً بالربع السابق، حيث كانت (26.8) مليار ريال سعودي.

وبينت نتائج النشرة أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو (2.7) مليار ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2025م بانخفاض نسبته (65.7%) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2024م، حيث كانت قيمته (8) مليارات ريال سعودي، في حين سجَّلت انخفاضًا نسبته (11.4%) مقارنةً بالربع السابق، إذ كانت قيمته (3.1) مليارات ريال سعودي.

يذكر أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمامًا دائمًا لكيانات اقتصادية مقيمة في اقتصاد آخر غير الاقتصاد السعودي، مما يعني امتلاك المستثمر الأجنبي بشكل فردي – أو ما يمتلكه مجموعة من المستثمرين الأجانب – ما نسبته 10% أو أكثر من القوة التصويتية لحقوق المساهمين.