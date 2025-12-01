Icon

في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم.

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5%

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5%
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1.5% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتًا أو ما يعادل 1.51% إلى 63.32 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتًا أو ما يعادل 1.54% إلى 59.45 دولارًا للبرميل.

