ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5%

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1.5% في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتًا أو ما يعادل 1.51% إلى 63.32 دولارًا للبرميل، فيما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنتًا أو ما يعادل 1.54% إلى 59.45 دولارًا للبرميل.