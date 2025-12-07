Icon

استبدال الصمام الأورطي دون جراحة ينقذ حياة تسعينية بمدينة الملك عبدالله Icon لقاء تعريفي بمؤتمر أبشر 2025 يجمع الإعلاميين والمهتمين بالتقنية في قبة وزارة الداخلية Icon هيئة مجلس الشورى تحيل 18 موضوعًا إلى جدول أعمال جلساتها المقبلة Icon “موانئ” تضيف خدمة شحن جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام Icon مساعد مدرب المنتخب السعودي: مواجهة المغرب تنافسية ونسعى لنتيجة إيجابية Icon بدعم من السعودية.. “التحالف الإسلامي” يطلق برنامج الاستخبارات التكتيكية بالرياض Icon عسير: فرع هيئة الصحفيين يعقد اجتماعه السنوي الأول .. مساء اليوم Icon الجوازات: اشتراط تفعيل جواز السفر بعد تجديده  Icon تبوك تتصدر هطول الأمطار بـ 118.5 ملم و47 محطة ترصد كميات متفرقة في 4 مناطق Icon ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

استبدال الصمام الأورطي دون جراحة ينقذ حياة تسعينية بمدينة الملك عبدالله

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢١ مساءً
استبدال الصمام الأورطي دون جراحة ينقذ حياة تسعينية بمدينة الملك عبدالله
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أسهم التدخل السريع ضمن نظام مسار الرعاية العاجلة -أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي- في إنقاذ حياة مواطنة تبلغ من العمر (96) عامًا تعاني من مشاكل في القلب، ونجح فريق طبي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في استبدال الصمام الأورطي عبر القسطرة دون تدخل جراحي.

وأوضحت المدينة الطبية أن المريضة كانت تعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي، وأُجريت العملية باستخدام أحدث التقنيات ودون تدخل جراحي مفتوح، مما جعلها خيارًا مناسبًا لحالتها العمرية والصحية.

قد يهمّك أيضاً
السعودية أصبحت لاعبًا رئيسيًّا في قطاع السياحة الطبية بالشرق الأوسط

السعودية أصبحت لاعبًا رئيسيًّا في قطاع السياحة الطبية بالشرق الأوسط

مدينة الملك عبدالله الطبية: احذروا الإفراط من الحلويات في رمضان

مدينة الملك عبدالله الطبية: احذروا الإفراط من الحلويات في رمضان

وبيّنت أن التعامل مع مثل هذه الحالات لا يتوفر إلا في المراكز الطبية المتخصصة كمركز القلب بالمدينة الطبية بصفته مجهزًا بالأجهزة والأدوات الجراحية الحديثة لإجراء هذا النوع من العمليات، وتقديم أحدث الخدمات للمرضى ومواكبةً للمراكز العالمية بما يتماشى مع مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.

وأفادت المدينة الطبية أن هذا النوع من التدخل العلاجي باستخدام تقنيات متطورة ودون تدخل جراحي يُعدُّ إنجازًا يضاف إلى رصيدها في مجال إصلاح واستبدال صمامات القلب وبعض أمراض القلب الوراثية، مما يسهم في تقليص فترة إقامة ونقاهة المرضى بالمستشفى، كما أن استشفاء المرضى والعودة للحياة الطبيعية يكون أسرع مقارنة بمرضى العمليات التقليدية.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة تتميز بوجود فريق متكامل ومتناغم من التخصصات الطبية والصحية المختلفة يعملون جنبًا إلى جنب لتقديم الرعاية الطبية المتميزة، وتسعى المدينة الطبية لأن تحوز رضا المستفيدين من خدماتها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد