استبدال الصمام الأورطي دون جراحة ينقذ حياة تسعينية بمدينة الملك عبدالله

أسهم التدخل السريع ضمن نظام مسار الرعاية العاجلة -أحد مسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي- في إنقاذ حياة مواطنة تبلغ من العمر (96) عامًا تعاني من مشاكل في القلب، ونجح فريق طبي متخصص بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في استبدال الصمام الأورطي عبر القسطرة دون تدخل جراحي.

وأوضحت المدينة الطبية أن المريضة كانت تعاني من ضيق شديد في الصمام الأورطي، وأُجريت العملية باستخدام أحدث التقنيات ودون تدخل جراحي مفتوح، مما جعلها خيارًا مناسبًا لحالتها العمرية والصحية.

وبيّنت أن التعامل مع مثل هذه الحالات لا يتوفر إلا في المراكز الطبية المتخصصة كمركز القلب بالمدينة الطبية بصفته مجهزًا بالأجهزة والأدوات الجراحية الحديثة لإجراء هذا النوع من العمليات، وتقديم أحدث الخدمات للمرضى ومواكبةً للمراكز العالمية بما يتماشى مع مستهدفات التحول الصحي ورؤية المملكة 2030.

وأفادت المدينة الطبية أن هذا النوع من التدخل العلاجي باستخدام تقنيات متطورة ودون تدخل جراحي يُعدُّ إنجازًا يضاف إلى رصيدها في مجال إصلاح واستبدال صمامات القلب وبعض أمراض القلب الوراثية، مما يسهم في تقليص فترة إقامة ونقاهة المرضى بالمستشفى، كما أن استشفاء المرضى والعودة للحياة الطبيعية يكون أسرع مقارنة بمرضى العمليات التقليدية.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة تتميز بوجود فريق متكامل ومتناغم من التخصصات الطبية والصحية المختلفة يعملون جنبًا إلى جنب لتقديم الرعاية الطبية المتميزة، وتسعى المدينة الطبية لأن تحوز رضا المستفيدين من خدماتها.