صحة وطب‎

اكتشاف الطفرة الجينية المسؤولة عن الإصابة بالأمراض العقلية

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٦ مساءً
اكتشاف الطفرة الجينية المسؤولة عن الإصابة بالأمراض العقلية
المواطن - فريق التحرير

اكتشف فريق من الباحثين في ألمانيا أن طفرة جينية معينة هي المسؤولة عن الإصابة ببعض الأمراض العقلية، في خطوة قد تمهد الطريق أمام ابتكار سبل جديدة للعلاج المبكر لهذه النوعية من الأمراض.

ووجد الباحثون في معهد أبحاث الهندسة الوراثية التابع لجامعة لايبزيج الألمانية أن التغيرات التي تطرأ على جين معيّن قد تكون هي السبب المباشر وراء حدوث بعض الأمراض العقلية مثل الفصام والاكتئاب والاضطرابات النفسية الناجمة عن القلق والتوتر.
وكشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير صدر عام 2021 أن نحو واحد من كل سبعة أشخاص على مستوى العالم يعانون من نوع من الأمراض العقلية، وأن أكثر هذه الأمراض شيوعًا اضطرابات التوتر والاكتئاب، مبينة أن هذه الأمراض تنجم عن مجموعة من الأسباب من بينها العوامل الوراثية.

الطفرة الجينية المسؤولة عن الأمراض العقلية

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “Molecular Psychiatry” المتخصصة في دراسات علم النفس، فقد توصل الباحثون في جامعة لايبزيج إلى أن الطفرات الجينية التي يتعرض لها الجين (GRIN2A) تُعد من الأسباب الوراثية المسببة للأمراض العقلية.
وشملت الدراسة (121) شخصًا حدثت لديهم تغيرات في الجين المذكور.
وقال رئيس فريق الدراسة الباحث يوناس ليمكه: “تشير النتائج إلى أن (GRIN2A) هو أول جين معروف يمكن أن يتسبب في حدوث الأمراض العقلية”.
وأشار إلى أنهم قد أثبتوا أن الطفرات الخاصة بهذا الجين لا ترتبط بالفصام فحسب، بل بأمراض عقلية أخرى، وقد تظهر هذه الاضطرابات في مراحل مبكرة من العمر مثل الطفولة والمراهقة.
وذكر الباحثون أن هذه الطفرة الجينية تقترن أيضًا بالإصابة بالصرع وبعض حالات الإعاقة في القدرات المعرفية.

