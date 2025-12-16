Icon

الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية Icon الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج Icon “إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال Icon الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية Icon أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال Icon فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي Icon انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل Icon السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية Icon لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال Icon الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
الرياضة
حصاد اليوم
بهدفين دون رد

الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج

الثلاثاء ١٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٢ مساءً
الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُوّج المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم بلقب كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025، بعد الفوز على نظيره العراقي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة، بقيادة الحكم البحريني إسماعيل حبيب.

الأخضر الأولمبي يحصد كأس الخليج

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأخضر السعودي بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب عبدالرحمن العبيد في الدقيقة 23 برأسية رائعة، فيما خسر المنتخب العراقي خدمات لاعبه حيدر عبدالكريم الذي تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 43.

قد يهمّك أيضاً
الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج

الأخضر تحت 17 عامًا يفوز على الكويت ويتأهل لنصف نهائي كأس الخليج

الأخضر يتأهل إلى نهائي كأس الخليج تحت 19 عامًا

الأخضر يتأهل إلى نهائي كأس الخليج تحت 19 عامًا

بينما في الشوط الثاني، عزز عبدالعزيز العليوة النتيجة بهدفٍ ثانٍ للأخضر، عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49، ليحسم المنتخب السعودي المباراة لصالحه، ويحصد لقلب البطولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد