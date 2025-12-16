الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج “إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل السعودية تدين مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 19 مستوطنة بالضفة الغربية لأول مرة.. شوطان للصقور المنغولية في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بجوائز 887 ألف ريال الموارد البشرية توضح أهمية وأهداف مسرعة المهارات للكواد الوطنية
تُوّج المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم بلقب كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025، بعد الفوز على نظيره العراقي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة، بقيادة الحكم البحريني إسماعيل حبيب.
وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأخضر السعودي بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب عبدالرحمن العبيد في الدقيقة 23 برأسية رائعة، فيما خسر المنتخب العراقي خدمات لاعبه حيدر عبدالكريم الذي تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 43.
بينما في الشوط الثاني، عزز عبدالعزيز العليوة النتيجة بهدفٍ ثانٍ للأخضر، عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49، ليحسم المنتخب السعودي المباراة لصالحه، ويحصد لقلب البطولة.
🏆🇸🇦 .#الأخضر_الأولمبي_بطل_الخليج pic.twitter.com/AHzOU2SIrS
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 16, 2025