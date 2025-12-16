الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج

تُوّج المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم بلقب كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025، بعد الفوز على نظيره العراقي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة، بقيادة الحكم البحريني إسماعيل حبيب.

الأخضر الأولمبي يحصد كأس الخليج

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الأخضر السعودي بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب عبدالرحمن العبيد في الدقيقة 23 برأسية رائعة، فيما خسر المنتخب العراقي خدمات لاعبه حيدر عبدالكريم الذي تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 43.

بينما في الشوط الثاني، عزز عبدالعزيز العليوة النتيجة بهدفٍ ثانٍ للأخضر، عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49، ليحسم المنتخب السعودي المباراة لصالحه، ويحصد لقلب البطولة.